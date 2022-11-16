Москва, 16 ноября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В ближайшие месяцы в России стоит ожидать снижения количества сделок как на первичном, так и на вторичном рынке, а также падения цен квадратного метра на фоне затянувшейся выжидательной позиции покупателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройки

«Основными факторами роста цен на новостройки в первые три квартала 2022 года стала ипотека с нулевым первым взносом и околонулевыми процентными ставками, когда застройщики завышали цены на первичном рынке недвижимости, беря на себя часть кредитного бремени ипотечного заемщика, — сказала Степанова. — А если учесть, что большинство новостроек приобретались в 2022 году по ипотеке, эти «лакомые» условия кредитования активизировали спрос на приобретение недвижимости по завышенным ценам. Также покупательская активность стимулировалась расширением скидочных предложений застройщиков: несмотря на общее удорожание недвижимости, скидки в 15-25% делали проекты привлекательными даже для тех, кто ранее откладывал покупку жилья».

Однако из-за растущей неопределенности многие жители РФ отложили решение жилищного вопроса.

«В ближайшие месяцы в РФ стоит ожидать снижения количества сделок как на первичном, так и на вторичном рынке, падение цен квадратного метра на фоне затянувшейся выжидательной позиции покупателей. Из-за ожидаемого дальнейшего падения спроса на новостройки и роста конкуренции среди строителей девелоперы будут готовы предлагать большие скидки на перегретом рынке первичной недвижимости, особенно покупателям за наличные деньги или в рассрочку», — спрогнозировала Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на рынке московской недвижимости констатируют переизбыток предложений и заметно падающий спрос.