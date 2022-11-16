Вильнюс, 16 ноября 2022, 11:36 — REGNUM Заявку на активацию статьи 4 договора о создании НАТО подаст после инцидента с упавшей на её территории ракетой Польша. Об этом 16 ноября рассказал президент Литвы Гитанас Науседа, его слова приводит газета «Lietuvos rytas».
По словам Науседы, утром 16 ноября он провёл телефонный разговор со своим польским коллегой Анджеем Дудой, в ходе которого выразил полную солидарность Вильнюса с Варшавой.
«Президент Польши дал мне информацию о том, что произошло вчера вечером, о своих беседах с лидерами других государств, и сказал, что сегодня Польша подаст заявку на активацию статьи 4 НАТО. Без сомнения, Литва поддержит эту позицию», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российским парламентариям отказано в визах для участия в сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве.