Вильнюс, 16 ноября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Заявку на активацию статьи 4 договора о создании НАТО подаст после инцидента с упавшей на её территории ракетой Польша. Об этом 16 ноября рассказал президент Литвы Гитанас Науседа, его слова приводит газета «Lietuvos rytas».

Официальное интернет-представительство президента Украины Гитанас Науседа

По словам Науседы, утром 16 ноября он провёл телефонный разговор со своим польским коллегой Анджеем Дудой, в ходе которого выразил полную солидарность Вильнюса с Варшавой.

«Президент Польши дал мне информацию о том, что произошло вчера вечером, о своих беседах с лидерами других государств, и сказал, что сегодня Польша подаст заявку на активацию статьи 4 НАТО. Без сомнения, Литва поддержит эту позицию», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российским парламентариям отказано в визах для участия в сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве.