Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на заседании 16 ноября одобрили своё обращение в адрес федеральных властей о внедрении системы распознавания лиц в российских школах для обеспечения безопасности.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, депутаты подготовили поправку в проект обращения Законодательного собрания Санкт-Петербурга к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

«Полагаем целесообразным организовать в образовательной организации не менее двух постов охраны, один из которых по возможности оборудовать за пределами здания (до входа в здание), а также установить на входе в такие образовательные организации системы распознавания лиц», — сказано в тексте поправки.

При этом при рассмотрении проекта парламентарии отказались от предложения вооружить охранников школ травматическим оружием, но предложили внедрить единые правила по реагированию в экстренных ситуациях и усилить меры по выявлению потенциальных рисков и угроз.

Проект обращения к главе правительства принят в целом 44 голосами депутатов Заксобрания.

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