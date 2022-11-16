Будапешт, , 11:34 — REGNUM Власти Польши инициировали созыв Совета НАТО, задействовав четвёртую статью основного договора. Об этом 16 ноября сообщили в МИД Венгрии.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее такая возможность обсуждалась в СМИ. Поводом стал инцидент на ферме на границе Польши и бывш. УССР.

Четвёртая статья является предпоследней ступенью в системе реагирования НАТО, предполагая консультации по безопасности в рамках альянса, на что другие страны блока должны дать коллективный ответ.

После этого возможно инициирование пятой статьи договора, по которой ситуацию квалифицируют как военное нападение.