Подгорица, , 11:35 — REGNUM Национальная стратегия развития туризма Черногории на период с 2022 по 2025 год разработана качественно, но вопрос в том, насколько она будет реализована, заявила профессор маркетинга и менеджмента, декан факультета культуры и туризма Анжела Якшич Стоянович в интервью RTCG.

Черногория

По ее словам, при разработке этого акта была предоставлена ​​возможность подключиться профессорам и ученым, а также были определены стратегические и оперативные цели.

Она отмечает, что у отрасли туризма в Черногории все еще большая сезонность — от 70 до 80 процентов турпотока реализуется с июня по август, плюс неравномерное развитие — 95 процентов туристов на побережье. Плюс высокая доля теневой экономики.

«Мы знаем, куда хотим идти, но не знаем, как туда добраться. Суть в том, что мы продолжаем предлагать так называемый продукт «3S» (солнце, море, песок). Именно массовый туризм не может помочь нам с проблемами, с которыми мы сталкиваемся. Вместимость пляжей ограничена и при всех расширениях наши пляжи могут вместить до 270 000 человек, а в сезон у нас бывает от 700 000 до 800 000 человек. Это значит, что мы уничтожаем природный ресурс, и не можем достичь стратегической цели. Решение состоит в том, чтобы заменить это понятие на «3E», то есть на образовательный, развлекательный контент и приключения. Таким образом, будут развиваться горный, сельский, приключенческий и национальный туризм. Нам необходимо лучше интегрировать туризм с сельским хозяйством и промышленностью. Когда турист приезжает из Германии, он не хочет пробовать немецкие сыры, которые мы подаем в наших отелях, а наши, например, из Плевли… Все это сделать намного проще, чем кажется», — говорит профессор.