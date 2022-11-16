Москва, 16 ноября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Важны факты, и они как раз все отчетливее указывают на непричастность России к попаданию ракет на территорию Польши. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По мнению Полянского, инцидент в Польше является ни чем иным как попыткой спровоцировать прямое военное столкновение России и НАТО со всеми вытекающими для всего мира последствиями.

«В частности, один из фактов непричастности России — немедленная истерика киевского режима и призывы наказать Россию. С готовностью подхваченная давно уже обезумевшими от русофобии поляками», — пояснил Постпредство РФ при ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, киевский режим мечтает о том, чтобы напрямую втянуть НАТО в прямое противостояние с Россией, заявлял первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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