Будапешт, 16 ноября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Нефтепровод «Дружба» может быть перезапущен в ближайшее время, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает 16 ноября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефтепровод «Дружба»

Сам трубопровод не повреждён, сообщил Сийярто в видео, опубликованном на его странице в социальной сети. Он добавил, что пострадал лишь один элемент инфраструктуры, который управляет трубопроводом.

«Отремонтировать это, очевидно, проще, чем если бы был повреждён сам трубопровод», — предположил министр.

Сийярто отметил, что Венгрия располагает запасами нефти, которых хватит на несколько месяцев. Угрозы для поставок в страну нет.

Ранее операторы нефтепроводов в Венгрии и Словакии сообщили о приостановке поставок по «Дружбе» в страны Восточной и Центральной Европы.

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