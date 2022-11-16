Стокгольм, 16 ноября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Правительство Швеции поможет киевскому режиму в рамках так называемого «зимнего пакета помощи». Об этом 16 ноября заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Умеренные) на пресс-конференции, передает новостной портал Omni.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

Пакет состоит из трех частей — гуманитарная поддержка, военная поддержка и политическая поддержка по линии ЕС. Военная поддержка составляет 300 млн долларов и состоит, среди прочего, из систем ПВО с боеприпасами.

«Но из соображений безопасности я не могу сказать точно, о каких системах идет речь», — завил стоящий рядом новый министр обороны Швеции Пол Йонссон (Умеренные).

Напомним, что правительство Кристерссона пришло к власти в Швеции 18 октября.