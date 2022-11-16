Кишинёв, , 11:35 — REGNUM Сторонники оппозиционной партии «Шор» 16 ноября вышли на акцию протеста возле здания суда Кишинёва сектора Чеканы. Трансляцию ведёт пресс-служба партии.

Акция протеста в Кишинева сторонников партии Шор Partidulsor. md

«Мы требуем правильного достоянного правосудия корректного правосудия», — один из организаторов протеста, председатель Оргеевского района Дину Цуркану.

Он сообщил, что в суде будут рассматривать ходатайства о пересмотре мер пресечения более 20 активистов «Шор».

Цуркану также отметил, что тарифы за коммунальные услуги в Молдавии очень быстро растут: платёжки за октябрь в четыре раза больше, чем в сентябре. Он заявил, что это вынуждает жителей страны выходить на протесты.

Напомним, в октябре были задержаны 24 активиста партии «Шор», делу о незаконном финансировании партии. Причиной задержания стало обнаружение у них пакетов с деньгами. Активисты находятся в СИЗО либо под домашним арестом. Их адвокаты ходатайствуют о снятии ограничительных мер.

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