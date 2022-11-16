Кызыл, , 11:33 — REGNUM Доказательств причастности Вооружённых сил России к ударам по объектам на территории Польши нет и быть не может. Об этом заявил зампред Госдумы РФ Шолбан Кара-оол («Единая Россия»), сообщает ИА REGNUM.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, ослабевающий киевский режим «провоцирует и врёт, чтобы втянуть в конфликт с нашей страной другие государства».

«Но мир не настолько глуп, как думают укронацисты, и не настолько наивен, чтобы идти на поводу у ничтожных пешек», — заключил политик.

Напомним, две ракеты упали на территории Польша 15 ноября, в результате чего погибли люди. Американские СМИ со ссылкой на источники в руководстве США сообщили, что ракеты были выпущены ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в связи с этим, что Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала мировой войны.

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