Москва, 16 ноября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Риски в миграционной сфере в России по-прежнему сохраняются. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совфеде заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«В России находится порядка шести миллионов иностранцев. <…> Риски в указанной сфере сохраняются — в том числе из-за ситуации на постсоветском пространстве и на Ближнем Востоке», — сказал Колокольцев.

По его словам, на новые территории планируется направить около двух тысяч сотрудников в сфере миграции.