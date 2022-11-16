Москва, 16 ноября 2022, 11:30 — REGNUM Обеспечение межнационального и межрелигиозного согласия и сохранение культурного многообразия живущих в России народов является неизменным и ключевым приоритетом, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам, гостям и организаторам Всероссийской научно-практической конференции «Россия: единство и многообразие».
Российский лидер добавил, что серьезным вкладом в развитие и реализацию государственной национальной политики стало создание в 2012 году Совета при президенте России по межнациональным отношениям.
За прошедшее время Совет в полной мере доказал свою эффективность, многое сделал для консолидации усилий органов власти и институтов гражданского общества в целях решения актуальных задач в сфере межнациональных отношений, подчеркнул Путин.