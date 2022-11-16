Москва, , 11:30 — REGNUM Обеспечение межнационального и межрелигиозного согласия и сохранение культурного многообразия живущих в России народов является неизменным и ключевым приоритетом, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам, гостям и организаторам Всероссийской научно-практической конференции «Россия: единство и многообразие».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«В нашей стране на протяжении веков в мире и дружбе живут представители разных национальностей. Традиции добрососедства и взаимоуважения, исторический опыт межкультурного взаимодействия — гордость и общее достояние народа России. И потому вопросы обеспечения межнационального и межрелигиозного согласия, упрочения единства, сохранения многообразия обычаев, языков и самобытных культур — в числе неизменных, значимых, ключевых приоритетов», — говорится в приветственной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер добавил, что серьезным вкладом в развитие и реализацию государственной национальной политики стало создание в 2012 году Совета при президенте России по межнациональным отношениям.

За прошедшее время Совет в полной мере доказал свою эффективность, многое сделал для консолидации усилий органов власти и институтов гражданского общества в целях решения актуальных задач в сфере межнациональных отношений, подчеркнул Путин.