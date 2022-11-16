Норильск, Красноярский край, 16 ноября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Жителей Норильска Красноярского края поздравили с присвоением их городу почётного звания «Город трудовой доблести».

Юлия Невская ИА REGNUM Улицы Норильска, озеро Долгое на заднем плане.

Как сообщили ИА REGNUM 16 ноября в Заксобрании Красноярского края, город удостоился этой почётной награды за значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

По словам спикера краевого парламента Алексея Додатко, в 1942 году были запущены цеха по выпуску никеля: «Это не просто колоссальное достижение воли и духа людей, работавших на благо Родины в невероятно сложных условиях».

Первой партии норильского никеля хватило на 25 новых танков для фронта. После этого норильчане только наращивали производство необходимого стране металла: «Трудились, не жалея себя».

«Сейчас в северном городе живут и трудятся достойные потомки тех героев тыла. Уверен, задачи, которые ставит страна перед своим заполярным оплотом, будут выполнены», — подытожил Додатко.

Напомним, «Город трудовой доблести» — почётное звание, установленное федеральным законом «О почётном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» от 01.03.2020 г. Этим званием награждают города, жители которых проявили массовый трудовой героизм в годы Великой Отечественной войны, обеспечили бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, указом президента РФ Владимира Путина от 15 ноября звание «Город трудовой доблести» также присвоено Астрахани, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску, Орску, Якутску. Весной 2021 года это почётное звание было присвоено Красноярску.