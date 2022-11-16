Донецк, , 11:39 — REGNUM Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём телеграм-канале 16 ноября ответил на пост главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, последовавший после взрыва ракет в Польше.

Денис Пушилин Иван Шилов, ИА REGNUM

«Нет, Марго… Это не Белгородская область! [Киевский]режим обстреливает Белгород умышленно, хвастается и гордится этим на самом высоком уровне и абсолютно открыто. Более того, есть все доказательства этих действий со стороны Киева! А вот ситуация с Польшей — это лишь провокация, попытка киевского режима втянуть дополнительные силы в конфликт», — уверен Пушилин.

ИА REGNUM напоминает, что польские СМИ сообщили, что 15 ноября на территории страны «упала ракета», заявлялось о двух погибших. Власти Польши созвали заседание комитета по безопасности и проинформировали об инциденте партнеров по НАТО. Опубликованные фотографии, однако, показали, что указанная ракета была выпущена киевскими С-300.

Как затем передавало Associated Press со ссылкой на чиновников США, упавшая на территорию Польши ракета была выпущена военными ВСУ, чтобы сбить российскую ракету.