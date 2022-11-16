Москва, 16 ноября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В ДНР и ЛНР планируется создать два министерства внутренних дел, а в Запорожской и Херсонской областях — главные управления ведомства. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совфеде заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Kremlin.ru Владимир Колокольцев

«Планируется создать два министерства внутренних дел — в Донецкой и Луганской народных республиках, и два главных управления внутренних дел — в Херсонской и Запорожской областях», — сказал Колокольцев.

Также, по его словам, планируется создать около 100 территориальных органов.