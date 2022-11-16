Париж, , 11:27 — REGNUM Французский политик Николя Дюпон-Эньян обвинил киевский режим в приближении Европы к концу истории, сообщает CNEWS.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«[Киевский режим] — это пороховая бочка, которая может приблизить Европу к концу истории», — оценил французский политик Николя Дюпон-Эньян в газете Morning of CNEWS.

Николя Дюпон-Эньян вернулся к ситуации вокруг Польши. Депутат от Эссона оценил ситуацию как «чрезвычайно серьезную».

«Я постоянно повторяю мирный план, который я сформулировал, потому что хорошо знаю этот конфликт (…) Он исходит из несоблюдения Минских соглашений», — заявил французский политик.

Николя Дюпон-Эньян хотел бы, чтобы Франция восстановила свою независимость в этом конфликте.

Вскоре после взрывов в Польше Эммануэль Макрон связался с польскими властями. Глава государства также попросил провести необходимые проверки для установления фактов в тесном сотрудничестве с польскими властями и союзниками по НАТО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с премьер-министром Польши после падения ракет.

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