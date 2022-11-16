Канберра, 16 ноября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В ходе пресс-конференции министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг прозвучал вопрос о нынешнем состоянии отношений между Австралией и Китаем после 32-минутной встречи премьер-министра Энтони Альбаниза и председателя Си Цзиньпина. По словам Вонг, любой дипломатический диалог находится в интересах двух стран, пишет The Guardian.

penrithsustainabilityunit Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг

«Отношения Австралии с Китаем были в сложном положении, мы все это знаем. И с тех пор, как наше правительство пришло к власти, мы говорили, что считаем, что стабилизация этих отношений отвечает интересам обеих стран, Австралии и Китая», — начала отвечать Вонг.

«Мы знаем, что у нас есть различия, с которыми нам нужно как-то работать, различия, с которыми нужно будет справляться, но лучше всего справляться с этими различиями посредством вовлечения в диалог. Таким образом, мы будем сотрудничать, где можем, мы будем расходиться во мнениях, где должны, и мы будем действовать в национальных интересах, и хорошо, что мы снова наблюдаем диалог на уровне лидеров, что и происходило раньше», — добавила дипломат.