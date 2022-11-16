Санкт-Петербург, , 11:43 — REGNUM Почти шесть тысяч сотрудников на трех автомобильных заводах Санкт-Петербурга остаются в состоянии простоя. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по труду и занятости населения. Речь идет о временно закрытых заводах Hyundai, Toyota и Nissan.

Сотрудник завода Hyundai в Петербурге за сборкой автомобилей Дарья Драй © ИА REGNUM

«Численность работников в простое на заводе Toyota — 1937. На заводе Nissan численность работников в простое — 1631. На заводе Hyundai численность работников в простое составляет 2310 человек», — сообщили в комитете. Таким образом, общее число работников в простое на трех заводах составляет 5878 человек.

Власти Петербурга готовы оказать поддержку в трудоустройстве этих сотрудников, в случае необходимости, им могут предложить работу на других предприятиях города.

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Напомним, 11 октября Минпромторг РФ объявил о приобретении государством активов японского концерна Nissan в России, в том числе завода в Петербурге. Активы приобретены подведомственным министерству ФГУП «НАМИ» с правом обратного выкупа в течение шести лет.

Компания «Тойота Мотор» закрывает свою сборочную площадку в Санкт-Петербурге, но обещала выполнить все социальные обязательства перед коллективом предприятия.

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