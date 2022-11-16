Идлиб, Сирия, 16 ноября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Боевики группировки «Хейт-Тахрир-аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщили об аресте лидера итальянской мафии «Камора» в северной Сирии. Об этом 16 ноября сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на заявление группировки.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По последним данным, известный мафиози Бруно Карбони был задержан в районе турецкой границы.

Как сообщается, Карбони притворился гражданином Мексики для чего изучил местный диалект испанского языка и купил поддельный мексиканский паспорт. Прежде чем его подлинная личность была установлена, мужчина провёл несколько месяцев в тюрьме.

Цель визита мафиози в Сирию не называется, однако журналисты отмечают, что Карбони на родине заочно приговорён к 20 годам заключения по обвинению в наркоторговле и торговле людьми.