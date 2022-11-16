Сидней, Австралия, , 11:26 — REGNUM Медсестры и акушерки в Новом Южном Уэльсе (штат на юго-востоке Австралии) будут бастовать в течение 24 часов в следующую среду, 23 ноября. Как передает телеканал Nine News, медперсонал недоволен условиями труда и заработной платой.

Забастовка Seguonews.it

Генеральный секретарь профсоюза медсестер и акушерок Шей Кэндиш в свою очередь сказала журналистам, что это уже четвертая акция в масштабах штата в 2022 году.

По ее словам, медсестры и акушерки «устали от того, что их игнорируют на фоне призывов к безопасному укомплектованию персоналом, улучшению условий труда и справедливой оплате труда».

«После нашей первой тотальной забастовки по всему штату 15 февраля медсестры и акушерки сделали все возможное, чтобы поставить уход за пациентами выше своих основных потребностей … Смену за сменой они продолжали работать, обремененные нехваткой персонала и постоянными просьбами к ним работать сверхурочно», — отметила Кэндиш.