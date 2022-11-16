Лондон, , 11:23 — REGNUM Альянсы и партнёрства для президента США Джо Байдена являются «самым важным стратегическим активом» Соединённых Штатов на фоне растущей конкуренции с крупными державами. Делая ставку на союзников, нынешний американский лидер отличается от своего предшественника Дональда Трампа, который считал большинство союзников нахлебниками. Об этом в статье для британского журнала The Economist пишет Антон Ла Гуардиа.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам автора материала, в 2023 году Вашингтон будет стремиться объединить своей разнообразной сетью партнёров на востоке и западе ― в Европе, Азии и на глобальном Юге. Однако, как отмечает журналист, связать «эти кусочки воедино» и создать единый геополитический фронт будет непросто.

Одной из слабых сторон, пишет Ла Гуардиа, является Тайвань, который, возможно, «наиболее подверженное риску вторжения и в то же время наименее интегрирован в сеть официальных союзов США.»

«Ещё один пробел ― это Индия. Она сблизилась с Америкой, но по-прежнему придерживается давней традиции неприсоединения к блокам и имеет прочные военные связи с Россией», — указал Ла Гуардиа.

Поэтому, по словам автора публикации, США нужно приготовиться к «долгим ухаживаниям». При этом самой большой слабостью журналист называет отсутствие общей торговой стратегии, которая позволила бы сильнее сблизить друзей США и побудить их к «френдшорингу», то есть к переносу уязвимых цепочек поставок из Китая в более дружественные страны», — пишет журналист.

Также угрозу планам США представляют альянсы и объединения, возглавляемые Россией и Китаем. В частности, Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС. Кроме того, отмечает журналист, в условиях дефицита энергоносителей арабские производители нефти в Персидском заливе объединились с Россией в ОПЕК+, чтобы сохранить высокий уровень цен на нефть, чем разозлили США.

При этом главной опасностью блокового подхода к мировой политике автор назвал возможность нового противостояния.

«США говорят, что не стремятся к тому, чтобы в мире соперничали силовые блоки. Тем не менее многие страны опасаются, что соперничество крупных держав приведёт к холодной войне», — пишет Ла Гвардиа.