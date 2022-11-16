Брюссель, 16 ноября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Утром 16 ноября встречу Североатлантического совета по поводу упавшей в Польше ракеты проведёт генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба этого военно-политического блока.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«В среду 16 ноября генсек НАТО проведет заседание Североатлантического совета, посвящённое вчерашнему взрыву в Восточной Польше недалеко от границы с [территорией б. УССР]», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по окончании этой встречи Столтенберг проведет брифинг для представителей СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что представители комитетов по обороне и внешней политике Народного собрания (парламента) Болгарии соберутся на совещание относительно ситуации в Польше после падения на польскую территорию неизвестных ракет.