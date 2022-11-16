Москва, 16 ноября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель на следующей неделе (21-27 ноября) планирует приехать в Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сегодня, 16 ноября, заявил посол Республики Куба в России Хулио Антонио Гармендия Пенья, передают РИА Новости.

Presidencia El Salvador Мигель Диас-Канель

Кубинский посол в РФ напомнил, что президент Кубы не приезжал в Россию с 2019 года — сначала из-за ситуации с пандемией коронавируса, потом из-за логистики.

«Мигель Диас-Канель получил приглашение Владимира Путина посетить Россию, провести переговоры и принять участие в открытии памятника команданте Фиделю Кастро, которое состоится 22 ноября», — уточнил Пенья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проводится подготовка контактов «с кубинскими друзьями».

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