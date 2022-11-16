Кострома, , 13:53 — REGNUM Места мобилизованных на предприятиях в Костромской области замещают студентами старших курсов. Об этом сообщает администрация региона.

«У станка», 1931 Александр Дейнека.

На данный момент к работе удалось привлечь 20 студентов. Они трудятся на Костромском заводе автокомпонентов, «Пегасе», производящем элементы управления для двигателей внутреннего сгорания, предприятии «Цвет». Оно выпускает оборудование для производства напитков.

«Все трудоустроенные на предприятия студенты имеют и практику, и продолжают учиться. Им составлен индивидуальный план, чтобы они потом остались там работать», — отметил директор департамента образования и науки Костромской области Илья Морозов.

Чтобы закрыть вакансии мобилизованных, предприятиям требуется ещё порядка 130 специалистов. Как пояснил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM уполномоченный по защите прав предпринимателей в Костромской области Александр Глебов, с крупных костромских производств призывали 1-2% от общей численности работников, что «не является критичным показателем». При этом около половины заводов решили кадровые вопросы самостоятельно.