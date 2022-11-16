Москва, , 11:38 — REGNUM В России население всё хуже оценивает перспективы своего материального положения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

Доходы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Снижение инфляции в России может наблюдаться до конца 2022 года, но главным образом это может быть связано с высокой базой, так как объективные причины для этого практически отсутствуют. Из-за существующего дисбаланса на рынке между спросом и предложением, обусловленного в первую очередь падением ВВП, сохраняются повышенные инфляционные настроения и населения, и бизнеса, — сказала Воронкова. — Инфляционные ожидания населения на год вперед в октябре возросли по сравнению с сентябрем на 0,3 п. п. и достигли 12,8%. Понижаются личные оценки материального положения на перспективу, наблюдаемая инфляция находится в районе 18%, а бизнес высоко оценивает настоящие и будущие риски».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в России в конце 2022 года и в начале 2023 года рост цен будет практически неизбежным.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист Селезнев: жителей РФ ждет неизбежный рост цен в начале 2023 года