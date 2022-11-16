Вашингтон, , 11:21 — REGNUM Бывшему президенту США Дональду Трампу не следует идти на новые президентские выборы, считают 65% американцев. Таковы данные исследования, которое провела газета Politico совместно с компанией Morning Consult.

Трамп Gage Skidmore

Согласно данным исследования, 65% американцев выступают против участия Дональда Трампа в президентских выборах 2024 года. Из них 53% выбрали вариант «определённо не должен» участвовать в президентской гонке, а ещё 12% полагают, что ему «вероятно, не следует» выдвигать свою кандидатуру.

Сторонников выдвижения Трампа существенно меньше — 20% уверены, что экс-президент «определённо должен» вновь побороться за кресло, а ещё 12% считают, что ему «вероятно, следует» это сделать.

Социологический опрос проводился с 10 по 14 ноября.