Татарск, Новосибирская область, , 11:23 — REGNUM В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении теперь уже бывшего депутат Татарска Сергея Мамонтова, сбившего ребёнка на автомобиле. Дело было возбуждено по статье «Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дело Pixabay.com

Напомним, что 30 октября Сергей Мамонтов переехал ребёнка на автомобиле и скрылся с места ДТП. В полицию он пришёл после того, как машину объявили в розыск. Мальчик сумел добраться до дома, откуда был доставлен в больницу. Сначала он находился в реанимации, а затем его перевели в травматологическое отделение.

Как рассказали в региональном управлении СКР, обвиняемый полностью признал вину, собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новосибирский суд отстранил от должности переехавшего ребёнка депутата Сергея Мамонтова.