Канберра, , 11:23 — REGNUM Крупнейшая медицинская страховая компания Австралии Medibank начнет рассылать письма примерно 480 000 клиентов, чьи медицинские данные, по предварительным данным, были украдены хакерами. Об этом 16 ноября сообщил телеканал Nine News.

Хакер Christoph Scholz

У Medibank 9,7 миллиона клиентов, при этом предварительная информация говорит о том, что потенциально данные всех этих клиентов были изменены. Но в обращении к акционерам на годовом общем собрании компании утром 16 ноября генеральный директор Medibank Дэвид Кочкар сказал, что данные были проверены сотрудниками компании и объемы кибервзлома существенно меньше.

«Важно, что сегодня мы начали общаться примерно с 480 000 клиентов, чьи данные о здоровье, по нашему мнению, были все-таки украдены. Мы начали это, как только наша команда проверила все эти данные», — сказал Кочкар.

Генеральный директор также заявил, что компания Medibank с самого начала не собиралась платить выкуп хакерам.