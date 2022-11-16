В Австралии рассказали о масштабах кибервзлома страховой компании
Канберра, 16 ноября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Крупнейшая медицинская страховая компания Австралии Medibank начнет рассылать письма примерно 480 000 клиентов, чьи медицинские данные, по предварительным данным, были украдены хакерами. Об этом 16 ноября сообщил телеканал Nine News.
У Medibank 9,7 миллиона клиентов, при этом предварительная информация говорит о том, что потенциально данные всех этих клиентов были изменены. Но в обращении к акционерам на годовом общем собрании компании утром 16 ноября генеральный директор Medibank Дэвид Кочкар сказал, что данные были проверены сотрудниками компании и объемы кибервзлома существенно меньше.
«Важно, что сегодня мы начали общаться примерно с 480 000 клиентов, чьи данные о здоровье, по нашему мнению, были все-таки украдены. Мы начали это, как только наша команда проверила все эти данные», — сказал Кочкар.
Генеральный директор также заявил, что компания Medibank с самого начала не собиралась платить выкуп хакерам.