Санкт-Петербург, , 11:32 — REGNUM Доходную часть действующего бюджета Санкт-Петербурга на 2022 год увеличили на 217,1 млрд рублей. Дополнительные деньги пойдут на развитие транспортной и социальной сферы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Невский проспект Дарья Драй © ИА REGNUM

Изменения в региональный закон о бюджете на 2022–2024 годы подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. После осенней корректировки документа доходы бюджета в 2022 году возросли на 217,1 млрд рублей. При этом расходы городской казны в текущем году увеличены на 94,6 млрд рублей.

Ввиду того, что в 2022 году в бюджет Петербурга поступили сверхдоходы, принято решение направить дополнительные средства на развитие важных отраслей. Деньги пойдут на развитие транспортной системы (+53,3 млрд рублей), на здравоохранение (+17,8 млрд рублей) и на образование (+7,6 млрд рублей).

В результате корректировки за 2022 год доходы бюджета города составят 1,107,9 трлн рублей, а расходы — 1,066 трлн рублей. Профицит бюджета-2022 составит 41,8 млрд рублей.

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