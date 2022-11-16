Форбс, , 11:21 — REGNUM Мэр австралийского Форбса, где ситуация с наводнениями обстоит наиболее остро, Филлис Миллер заявила, что уровень паводковых вод в Новом Южном Уэльсе (штате на юго-востоке страны) еще не достиг своего пика, а уровень воды все еще поднимается. Об этом она сказала в прямом включении в эфире телеканала Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«На данный момент мы находимся на том же пике, что и на прошлой неделе, уровень воды оценивается в 10,7 метра», — сказала Миллер.

По ее информации, массы воды, прорвавшиеся через местную плотину Виангала, еще не попали в город, но медленно к нему продвигаются.

Миллер сказал, что за ночь в ее городе пришлось спасти 14 человек из-за того, что угроза затопления была оценена как критическая.