Москва, 16 ноября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Необходимо сделать акцент на раннем выявлении лиц, планирующих нападения на школы. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совфеде заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Kremlin.ru Владимир Колокольцев

«В этом году в девяти субъектах РФ нападения на школу пресечены на уровне подготовки. Акцент должен быть сделан на раннем выявлении», — сказал Колокольцев.

По его словам, нужен четкий алгоритм обмена информацией, в том числе с органами здравоохранения: «Любой сбой здесь чреват последствиями».