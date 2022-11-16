Канберра, 16 ноября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. 16 ноября в ходе пресс-конференции министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг спросили о ее реакции на объявление Дональдом Трампом баллотироваться на пост президента США. Ответ Вонг представила газета The Guardian.

Gage Skidmore Трамп

Как пишут журналисты, на комментарии Вонг оказалась скупа.

«Я не буду комментировать внутреннюю политику США», — прозвучал ответ министра.

Однако Вонг дала понять, что диалог Канберры и Вашингтона является устойчивым и не зависит от внутренней конъектуры в обеих странах.

«Скажу вам, что наши переговорные линии и отношения с Соединенными Штатами основаны на общих ценностях, наших общих императивах безопасности и вере в демократию», — заявила Вонг.