Москва, , 11:38 — REGNUM Число граждан РФ, участвующих в качестве дружинников в работе МВД, возросло. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совфеде заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Владимир Колокольцев Archive.government.ru

«Количество граждан, участвующих в обеспечении правопорядка, возросло. В Белогородской области работа дружинников оплачивается. <…> Но такая ситуация не везде», — сказал Колокольцев.

По его словам, главам регионов рекомендовано принять меры о компенсациях и льготах: «Надеемся на понимание с их стороны».