Москва, 16 ноября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Число граждан РФ, участвующих в качестве дружинников в работе МВД, возросло. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совфеде заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Archive.government.ru Владимир Колокольцев

«Количество граждан, участвующих в обеспечении правопорядка, возросло. В Белогородской области работа дружинников оплачивается. <…> Но такая ситуация не везде», — сказал Колокольцев.

По его словам, главам регионов рекомендовано принять меры о компенсациях и льготах: «Надеемся на понимание с их стороны».