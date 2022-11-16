Бали, Индонезия, 16 ноября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман встретился с президентом ОАЭ Мохаммедом бин Зейдом аль-Нахьяном на полях саммита G-20. Об этом сообщает Саудовское официальное информационное агентство SPA.

Kremlin.ru Мохаммед бен Салман

По данным журналистов, переговоры были посвящены координации усилий арабских государств при обсуждении ряда вопросов международной политики.

«В ходе встречи состоялся обмен теплыми беседами, рассмотрены вопросы братских отношений, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес», — сообщает SPA.

Как отмечается, ОАЭ и Саудовская Аравия используют членство в G-20 для того, чтобы продвигать мнение других арабских государств и защищать их интересы на международном уровне.