Волгоград, 16 ноября 2022, 11:12 — REGNUM Соглашение о развитии дорожно-транспортной системы заключили Росавтодор и Волгоградская область 15 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.
Документ подписали губернатор Андрей Бочаров и глава ведомства Роман Новиков на площадке Транспортной недели в Москве. Росавтодор продолжит реализовывать в регионе крупные проекты — строительство обхода Волгограда и Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Волгоградская область также будет участвовать в формировании транспортного коридора Север-Юг.
В рамках меморандума в нормативное состояние планируют привести автодороги региона общей протяжённостью более одной тысячи километров.