Волгоград, , 11:12 — REGNUM Соглашение о развитии дорожно-транспортной системы заключили Росавтодор и Волгоградская область 15 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

Дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

Документ подписали губернатор Андрей Бочаров и глава ведомства Роман Новиков на площадке Транспортной недели в Москве. Росавтодор продолжит реализовывать в регионе крупные проекты — строительство обхода Волгограда и Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Волгоградская область также будет участвовать в формировании транспортного коридора Север-Юг.

«Это позволит региону на десятки лет стать транспортным узлом государственного уровня. И, конечно, приоритетной будет являться задача развития транспортного узла города-героя. Ряд определённых задач уже решается. Это касается и автомобильного, и водного транспорта. Предстоит решить задачи по организации комплексных пересадочных узлов», — отметил губернатор.

В рамках меморандума в нормативное состояние планируют привести автодороги региона общей протяжённостью более одной тысячи километров.