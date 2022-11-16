Алма-Ата, Казахстан, 16 ноября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Алма-Ата является не просто городом на карте Казахстана и не просто бывшей столицей страны. С таким заявлением перед алмаатинцами 16 ноября выступил президент республики Касым-Жомарт Токаев в рамках поездок по стране перед выборами.

(сс) selyutinm Алма-Ата

«Алма-Ата — это сердце нашей республики, горнило исторических перемен, в котором ковались свобода и современная казахская государственность», — сказал Токаев.

Он напомнил, что в Алма-Ате была подписана декларация о независимости Казахстана. Президент также назвал бывшую столицу деловым, духовным, культурно-научным и туристическим центром страны и одним из её главных символов.

Токаев подчеркнул, что особое значение придаёт развитию этого города.

Напомним, Алма-Ата получила данное название в 1921 году (до этого был город Верный). В 1924 году город стал административным центром Джетысуйской губернии Киргизской АССР в составе РСФСР. В 1929 году Алма-Ата стала столицей Казахской АССР, а в 1936 — столицей Казахской ССР. Город был столицей независимого Казахстана с 1991 по 1997 год.