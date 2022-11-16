Киев, , 11:11 — REGNUM После массированных ударов по инфраструктуре бывш. УССР часть территории, контролируемой киевским режимом, остаётся без света. Об этом 16 ноября сообщили в офисе Владимира Зеленского.

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В частности, нет электричества у 90 тыс. жителей Харьковской области, у 105 тыс. жителей Хмельницкой области, у 90 тыс. жителей Тернопольской области. Киев и Киевская область подключили к источникам электроснабжения, однако света у многих нет до сих пор.

В компании «Укрэнерго» предупредили о том, что время аварийных отключений будет увеличено.