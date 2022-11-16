Махачкала, 16 ноября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Новая чартерная программа для туристов будет запущена к Новому году в Дагестане. Её планирует реализовать туроператор Fun&Sun, который при поддержке Ростуризма и правительства Республики Дагестан успешно освоил новый чартерный маршрут из Москвы в Дагестан летом и осенью 2022 года. Путешествия пользовались успехом у российских туристов — программа выполнялась со 100-процентным заполнением авиарейсов.

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Новая чартерная программа с названием «Зимний Дагестан» также обещает быть успешной. Этому способствуют, в том числе, комфортная температура воздуха в республике в этот период года и наличие интересных туристических маршрутов, которые возможны для посещения зимой, отметил заместитель главы минтуризма Дагестана Магомед Габибуллаев в ходе пресс-конференции по вопросам зимнего туристического сезона и развития туристического рынка на Северном Кавказе, прошедшей в ТАСС.

Новая чартерная программа будет включать самые популярные туристические направления в Дагестане: крепость Нарын-Кала, Сулакский каньон, песчаный бархан Сарыкум и многие другие.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые чартеры из Москвы в Дагестан были запущены летом 2022 года. На их базе были сформированы пакетные туры для туристов. Первый рейс приземлился в аэропорту Махачкалы 2 июля. Его заполняемость составила 100%.