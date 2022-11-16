Санкт-Петербург, , 11:20 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали увеличение расходов городского бюджета в 2023 году на 25 млрд рублей. Поправки в проект бюджета-2023 рассмотрели на заседании городского парламента 16 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Ко второму чтению законопроекта «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» подготовили три поправки. Все они были приняты депутатами.

Первая поправка включала положения по увеличению расходов бюджета на 25 млрд рублей. Так, размер резервного фонда правительства Санкт-Петербурга будет расширен с 30 млрд до 50 млрд рублей. Эти средства пойдут на решение оперативных задач, которые могут возникнуть перед городской властью. Финансирование приобретения оборудования, в частности, для сферы здравоохранения, также будет увеличено.

«Собственные доходы мы не меняем. Понимаем, что риски определённые сохраняются, но текущее исполнение бюджета подтверждает правильность существующих прогнозов по доходам», — заявил «финансовый» вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников, представляя поправку.

Свою поправку представил депутат от фракции «Единая Россия» Михаил Барышкинов. Он предложил предусмотреть выделение средств на ремонт вестибюля Дома национальностей Санкт-Петербурга, это более 487 млн рублей. Проект бюджета-2023 перешёл к третьему чтению.

Напомним, что объём доходов бюджета на 2023 год определён в размере 1,057 трлн рублей.

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