Ростов-на-Дону, 16 ноября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на сообщение об отключении отопления и газа в многоквартирном доме в переулке Кривошлыковском в Ростове-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве 16 ноября.

Sledcom.ru Следственный комитет

Ранее глава СКР уже поручал разобраться в сложившейся ситуации нарушения прав граждан и принять по результатам процессуальное решение. По данному факту расследуется уголовное дело о халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ). Теперь Бастрыкин потребовал от донских следователей представить доклад о ходе и промежуточных результатах расследования уголовного дела и мерах, принимаемых для восстановления прав жителей.

ИА REGNUM отмечает, что это уже не первое обращение жильцов аварийного многоквартирного дома в переулке Кривошлыковском к председателю Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Ранее люди уже требовали проверить законность их расселения. Они не согласны с принятым решением о сносе здания и утверждают, что дом подлежит ремонту.

Напомним, что в жилом доме якобы из-за его состоянии был объявлен режим ЧС. С 1 февраля городские власти начали эвакуацию жильцов в отдалённый микрорайон Суворовский. Однако часть жильцов аварийного дома выступила категорически против переезда. Люди продолжают жить в своих квартирах.