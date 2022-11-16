Санкт-Петербург, 16 ноября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. После глубокого падения в минувшем сентябре петербургский авторынок вернулся к умеренному росту в октябре 2022 года. Драйвером роста стал рост продаж автомобилей отечественной марки LADA и машин китайского производства.

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Как сообщили 16 ноября в Ассоциации «Автомобильные дилеры России» (РОАД) и группе компаний «Прагматика», в октябре 2022 года индекс контрактования новых автомобилей в дилерских центрах Петербурга вырос на 6% по отношению к сентябрю текущего года. Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в сентябре было отмечено 17-процентное падение по отношению к августу.

Наибольший прирост в октябре в общем объеме контрактования (+12%) показала марка LADA. Далее следуют китайские марки Chery, Haval и Geely — рост доли в пределах 4-7%. Также положительного результата добились марки Exeed, Mazda, Genesis и Renault.

Наибольшее падение доли в контрактовании в октябре по отношению к сентябрю (от 4% до 5%) продемонстрировали марки Mitsubishi, Volkswagen и коммерческие автомобили Ford. Сократили свою долю на петербургском рынке также Hyundai, KIA, BMW, Audi, Porsche и Skoda.

«Позитивный результат октября обусловлен отложенным спросом, сформированным в последние 10 дней сентября, и снижением негативных настроений у потенциальных покупателей, сомневавшихся в необходимости приобретения автомобилей в настоящий момент», — пояснил директор по развитию ГК «Прагматика» Александр Шапринский.

Эксперт отмечает рост доли параллельного импорта в общем объеме контрактования. Доля такого импорта в общем объеме контрактования новых автомобилей в Петербурге к концу осени 2022 года может составить около 10% против 5% в начале сентября.