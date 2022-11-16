Москва, 16 ноября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. На следующей неделе президент Кубы Мигель Диас-Канель намерен посетить Москву, где проведёт встречу с президентом России Владимиром Путиным и будет присутствовать на открытии памятнику Фиделю Кастро. Об этом 16 ноября рассказал посол Республики Куба в России Хулио Антонио Гармендия Пенья.

Kremlin.ru Мигель Диас-Канель

«Наш президент не приезжал в Россию с 2019 года — сначала из-за ситуации с пандемией, потом из-за логистики. Сейчас он получил приглашение президента Владимира Путина посетить Россию, провести переговоры и принять участие в открытии памятника команданте Фиделю Кастро, которое состоится 22 ноября. У нашего президента есть такой план, ожидается, что он приедет», — приводит его слова РИА Новости.

Также Пенья утвердительно ответил на вопрос о том, запланированы ли во время визита кубинского лидера в Москву его переговоры с президентом РФ.

«Конечно, если он (Мигель Диас-Канель) будет здесь, предусматривается, что он встретится с президентом (России)», — пояснил посол Кубы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совфед одобрил заявление о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, осуществляемой США против Кубы.