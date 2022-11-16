Москва, , 11:04 — REGNUM Американская компания Havi Logistics, являющаяся главным логистическим партнером сети ресторанов McDonald’s, намерена уйти с российского рынка, передаёт 16 ноября РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

МакДональдс Иван Шилов © ИА REGNUM

Американская компания Havi, специализирующаяся на логистике продуктов питания, обеспечивала закупку, хранение, обработку и поставку продуктов в рестораны McDonald’s,.

В настоящее время руководство Havi Logistics прорабатывает варианты локализации. Отмечается, что один из которых — передача активов российскому менеджменту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшие рестораны американской сети быстрого питания «Макдоналдс» в России были переименованы во «Вкусно — и точка».

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