Чебоксары, 16 ноября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В Чебоксарах вынесен приговор по делу об угоне бронированной машины, которая ранее использовалась инкассаторами. Угонщика задержали в Татарии, суд назначил ему реальный срок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Перед судом предстал 31-летний житель Чебоксарского района. Полиция установила, что в июле 2021 года возле дома по улице Стартовой в Чебоксарах он увидел несколько бронированных автомобилей и заметил в одном из фургонов незапертую дверь с ключами. По данным следствия, он сел в иномарку и доехал до Чандрово, где бросил машину в лесу, забрав два колеса, фары, аккумулятор и другие детали. В министерстве добавляют, что угнанная иномарка ранее использовалась как инкассаторская машина.

Фигуранта уголовного дела задержали в Татарии. В МВД по Чувашии отмечают, что ранее он был судим за имущественные преступления.

Московский районный суд Чебоксары признал мужчину виновным в угоне и краже, назначив два года колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.

Отметим, что ранее в Чебоксарах угнали автомобиль с территории мойки. В совершении преступления подозревается ранее судимый за угон работник автомойки.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Батыревском районе Чувашии четверых подростков обвинили в угоне автомобиля. Следствие полагает, что они катались на угнанной машине, а затем припарковали его на прежнее место.

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