Село Курманаевка, Оренбургская область, , 11:15 — REGNUM В Оренбургской области суд вынес приговор 37-летнему жителю Курманаевского за преступление против половой свободы малолетнего ребенка, сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

В суде Prokuror-kaluga.ru

Мужчина признан виновным в изнасилование девочки младше 14 лет, насильственных действиях сексуального характера, а также в осуществлении видеосъёмки ребёнка для изготовления порноматериалов. Преступления совершались в 2018–2021 годы.

Суд назначил фигуранту 18 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строго режима.