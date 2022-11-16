Пекин, 16 ноября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что после инцидента в Польше все соответствующие стороны должны сохранять спокойствие, чтобы не допустить эскалации ситуации.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

«Мы ознакомлены с соответствующими сообщениями. В сложившейся ситуации все соответствующие стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, чтобы избежать эскалации ситуации», — сказала она на брифинге

Мао Нин добавила, что позиция Пекина в отношении кризиса на территории б. УССР последовательная и ясная — «первоочередной задачей является ведение диалога и переговоров для мирного урегулирования кризиса».