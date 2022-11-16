Варшава, 16 ноября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Истерию с ракетой, упавшей в Польше, иронично прокомментировал в своём телеграм-канале российский писатель и политолог Евгений Сатановский. Двоих погибших ему несомненно жалко, вне зависимости от того, были это трактористы, работники зерносушки или случайные прохожие, но в вопросе того, «кто именно по территории Польши шандарахнул», разбираться нечего:

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1984. СССР Ракета

«Североатлантический альянс после первых заполошных обвинений в адрес Москвы делает вид, что разбирается в ситуации. Хотя чего в ней разбираться? Есть же спутниковые данные. Как минимум у американцев их не может не быть и предоставить их и полякам, и всей «мировой общественности» — раз плюнуть. Дело максимум получаса. Тем более «Двадцатка» только что прошла — инцидент с трактором и зерносушкой с ней на один день разминулся. И что, где данные? Но в ответ тишина — как, кстати, и по малайзийскому «Боингу».

То есть реальных данных, подтверждающих версию о российском следе у американцев нет никаких, а подделывать их по каким-то своим причинам их военные и прочие ведомства не хотят. То ли не жаждут быть пойманными за руку на явном вранье, то ли действительно отдают себе отчёт в том, что ни упомянутый трактор, ни вся Польша не стоят того конца истории (ИХ истории с абсолютной гарантией), который вся эта канитель легко может обеспечить».

Пока «либеральная» оппозиционная общественность продолжит разгонять тему российской агрессии, Евгений Сатановский набросал несколько версий случившегося:

«Первая. Это были не просто русские ракеты, а ракеты-камикадзе. И управляли ими не чипы, вынутые из трофейных <киевских> стиралок, кухонных плит и кондиционеров, а фанаты-смертники — скорее всего, лично Петров и Баширов.

Вторая. Это были иранские ракеты. ПВО американцы же в Польше и Румынии для защиты именно от них ставили?

Ну, и… Третья. Ракеты были северокорейские. Зачем? А потому что.

Четвёртая и последняя: это были союзные Путину инопланетяне. На летающих тарелках белорусско-сирийского производства. Такую вероятность тоже надо рассмотреть…» — смеётся политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что упавшая на территории Польши ракета, в результате падения которой погибли два человека, была выпущена ВСУ, 16 ноября известило агентство Associated Press со ссылкой на чиновников США.

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